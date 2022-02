Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn klus: Theo (74) bouwde de noodwoning na waarin hij is opgegroeid

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

Theo van Tinteren bracht zijn jeugd in een noodwoning door. Ⓒ foto BeeldWerkt

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week Theo van Tinteren (74) in het Noord-Brabantse Oosterhout die de noodwoning waarin hij opgroeide tot in detail heeft nagebouwd.