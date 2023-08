Sporten en voeding: de 5 meest gemaakte fouten

Om de grootste misvattingen over voedingsgewoonten voor sporters te ontrafelen, vroeg Live Rugby Tickets nutritionisten Vanessa Peat en Carolina Hind om hun licht te laten schijnen over een aantal stellingen. Dit zijn de vijf grootste mythes:

1. Niet meer eten na het diner

Dit is een heel bekende fabel die ook door niet-sporters nog vaak wordt geloofd: een snackje na het avondeten gaat direct op je heupen zitten. Dit is niet waar en de beste eetmomenten zijn per persoon verschillend. Bovendien is het voor velen geen doen om niet meer te eten na acht uur ’s avonds. Als je voetbaltraining pas op half negen begint, of als jij drie keer per week na je werk naar de sportschool gaat, lukt het onmogelijk om zo’n eetschema vol te houden. Gelukkig blijkt er dus niets mis te zijn met een wat later avondmaal of een late night snack.

2. Elimineer de koolhydraten

Koolhydraten zijn de laatste tijd, mede door de opkomende populariteit van het ketodieet, een beetje uit de gratie geraakt. En ja, een teveel aan koolhydraten kan zorgen voor gewichtstoename, maar tegelijkertijd zijn ze ook de meest essentiële brandstof voor sporters. Een gezonde portie aardappels of volkoren pasta of rijst zorgt voor een energieboost die de spiergroei bevordert en het risico op blessures vermindert.

3. Een veganistisch dieet is onvoldoende

Venus en Serena Williams doen het, Lewis Hamilton doet het: veganistisch eten. Veel mensen beweren heilig dat een mens vlees of vis nodig heeft om overeind te blijven staan, maar die theorie is allang achterhaald. Een plantaardig dieet bevat weinig vetten en veel vezels en koolhydraten, waardoor veganistische sporters juist meer kans hebben op een gezonde bloedcirculatie en hartconditie. Nutritionist Caroline Hind raadt wel aan om goede vervangers voor proteïne toe te voegen: “Het gebrek aan dierlijk voedsel moet gecompenseerd worden met bijvoorbeeld proteïnepoeders, collageen, mineraal- en vitaminesupplementen.”

4. Zout is slecht voor je

Té veel zout is slecht voor je, dat klopt. Maar aangezien je zweet verliest tijdens het sporten, is het wel degelijk belangrijk om je natriumgehalte op tijd aan te vullen, bijvoorbeeld met natriumhoudende sportdranken. Hiermee blijf je voldoende gehydrateerd, onderhoud je je cardiovasculaire systeem, word je minder snel moe en verminder je het risico op blessures.

5. Proteïne stapelen voor spierherstel

Eiwitten zijn belangrijk voor spierherstel, maar dat betekent niet dat je drie hele kippen en zes dozen eieren per dag hoeft te eten. Veel belangrijker is het om de balans te vinden, zeggen de nutritionisten. Voldoende drinken na het sporten, fruit, pasta of rijst eten na je sessie en goed uitrusten. Proteïne eten blijft natuurlijk belangrijk, maar zonder dat je de hierboven genoemde maatregelen treft, doe je de effecten daarvan bijna teniet.