Met deze tweedehands caravantrekker ben je het beste af

Financieel

LeasePlan: elektrisch rijden een nachtmerrie zonder snellere aanleg laadpalen

Gebrek aan beschikbare laadinfrastructuur is het grootste obstakel voor het uitrollen van elektrisch rijden in Europa. De populariteit van de stekkerbak neemt in heel Europa snel toe, maar de ontwikkeling van de laadinfrastructuur blijft dermate achter dat de acceptatie van elektrisch rijden volledi...