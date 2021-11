De nieuwste inpaktrend: op z’n Japans

Maak kennis met furoshiki (uitspraak: furoshki): de nieuwste trend op inpakgebied. Een gebruik, overgewaaid uit Japan, die vooral is ontstaan vanuit praktisch oogpunt. „De vertaling van furoshiki bestaat uit twee woorden: furo is bad en shiki is spreiden”, legt Daan Kok (43), conservator Oost-Azië bij het Nationaal Museum van Wereldculturen, uit. „Vroeger stonden de Japanners in het badhuis op hun doek, lieten hun kimono vallen en bonden het doek vervolgens bijeen waardoor ze al hun spullen bij elkaar hadden. Vandaag de dag dient het meer om een cadeau in te pakken of te transporteren.”

Van envelop naar doek

De geschiedenis van het inpakken van cadeaus met papier voert meer dan 2000 jaar terug: in China gaven de rijke mensen - armen hadden immers niets te geven - destijds presentjes in een ruwe dikke envelop. Later transformeerden de enveloppen in rijke bedrukte dikke papieren. Het was Rollie Hall, een van de oprichters van Hallmark, die in 1917 van geïmporteerd kleurrijk papier enveloppen maakte. Op deze manier werd inpakpapier ook voor de minder bedeelden bereikbaar, en veel gebruikt.

Inmiddels liggen de schappen vol met speciaal papier in allerhande kleuren, lintjes en strikjes en lijkt het niet uitbundig genoeg te kunnen. Met furoshiki gaan we weer terug naar de eenvoud: je hebt immers alleen een doek nodig, waarbij elk mooi exemplaar bruikbaar is. Aan de hand van verschillende technieken kun je er alles in verpakken. Door er mooie knopen in te leggen, variërend van eenvoudig tot steeds ingewikkelder, ziet het cadeautje er binnen no time prachtig uit.

Duurzaam

En, ook handig: je kunt het doek hergebruiken. Daarmee haakt furoshiki gelijk aan bij de andere trend die momenteel heerst: duurzaamheid. „Het mooie aan furoshiki is dat het doek volgens de Japanse traditie eigendom blijft van de gever”, licht Kok toe. „Hem steeds opnieuw gebruiken is dus veel beter voor het milieu dan inpakpapier, dat vaak maar één keer wordt gebruikt. Je kunt natuurlijk ook je furoshiki meegeven als deel van het cadeau, dan hoef je hem ook niet terug te vragen en geef je het inpakmateriaal een tweede leven. Terwijl de toegevoegde waarde van het inpakken hetzelfde is als met papier: je doet extra moeite voor hetgeen dat je gekocht hebt, je geeft er een persoonlijke draai aan en de ontvanger beleeft plezier aan het uitpakken.”

Bekijk ook: Besparen op cadeaus doe je zo

Zelf de furoshiki-technieken leren? Kijk hier voor een instructie.