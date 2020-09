Oproep: vliegen met mondkapje, hoe ervaart u dat?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Op de luchthaven en in het vliegtuig is een mondkapje al een tijdje verplicht. Het is misschien even wennen, maar wie wil vliegen, moet er iets voor overhebben. Wij zijn benieuwd: wie heeft al eens met een mondkapje gevlogen en hoe is dat bevallen?