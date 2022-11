Zijn infraroodpanelen een goed alternatief voor de cv?

Infraroodpanelen zijn voor een gemiddelde woning geen echt alternatief, maar het kan wel een goede bijverwarming zijn bijvoorbeeld voor wie een groot deel van de dag thuis achter een bureau zit of ’s avonds in een stoel voor de televisie.

Waar cv de lucht in de hele ruimte verwarmt, geven infraroodpanelen stralingswarmte af naar een bepaalde plek,in de kamer. Blijf je in het veld van die stralingswarmte zitten (meestal zo’n drie meter) dan voelt dat aangenaam. Maar loop je even weg dan stap je meteen de ’kou’ in.

Twee of drie panelen ophangen is dus zeker geen alternatief voor cv, of je moet genoegen nemen met een verder koud (en vochtig!) huis. Wel kan door gebruik van deze vorm van infrarood de cv in huis een tandje lager worden gezet.

Kijk voor het verbruik van infraroodpanelen naar het wattage op het product. Een paneel van 300 watt gebruikt per uur 0,3 kWh gebruiken. Handig om te weten: infraroodpanelen stralen wel maar voelen zelf niet heel heet aan dus een onverhoedse aanraking kan geen kwaad.