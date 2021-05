LEGO viert diversiteit met LHBTIQ+-set

De set bestaat uit 346 steentjes en elf gekleurde poppetjes, waarvan zes in de kleuren van de regenboogvlag. Ook bevat de set lichtblauwe, witte en roze minifigs (die de transgendergemeenschap vertegenwoordigen) en bruine en zwarte poppetjes vanwege onze verschillen in huidskleur en achtergrond.

Everyone is Awesome is bedacht door ontwerper Matthew Ashton, die deze set zelf vroeger graag had willen hebben. „Als ik deze set van iemand had gekregen nadat ik uit de kast was gekomen, had ik me meer gesteund gevoeld”, zegt Ashton. „Had ik als kind maar de boodschap gekregen dat iedereen geweldig is. Wij geloven dat iedereen met LEGO mag spelen, ongeacht ras, geslacht, hoe je je identificeert of van wie je houdt.”

Everyone is Awesome is vanaf juni te koop als de Amerikaanse Pride Month van start gaat. De LHBTIQ-gemeenschap (de afkorting staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer) wordt dan gevierd.

Ⓒ LEGO