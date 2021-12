Hans Klok denkt niet aan stoppen: ’Optreden is noodzakelijk’

Hans Klok staat weer op de planken in de Amsterdamse Harbour Club, zij het overdag vanwege de coronarestricties. Noodzakelijk, zowel voor zijn gemoed áls voor het geld, zo vertelt hij aan De Telegraaf. „Het geld was na 1,5 jaar wel op. Er waren momenten dat ik dacht: ’als het nu helemaal fout gaat, zijn er altijd schoonmakers nodig’. Ik vind niets een schande om te doen. Optreden is noodzakelijk, maar ik vind het ook heel leuk. Ook uit kleine optredens kan ik als artiest plezier halen.”

Niet makkelijk

„ Ik heb misschien makkelijk praten, want heb nog werk. Het is ook niet makkelijk hè? Je zal maar je werk zijn verloren tijdens de coronacrisis, of nu student zijn. Dan ben je toch radeloos? Dit moet je leukste tijd zijn. Straks heb je je studie gehaald en heb je nooit in de kroeg gezeten of rondgeneukt. We leven in een negatieve vibe, en met zo’n avond optreden maak ik mensen blij.”

Lees het hele interview met Hans Klok 18 december in De Telegraaf.