Ydwer (38) en Monique (39) gingen op wereldreis: ’Zoveel mogelijk per trein of lokale bus’

Premium Reizen

Prachtig Oman is rijk aan natuurschoon

Draait het bij de steenrijke buren als Dubai en Abu Dhabi vooral om blingbling en overconsumptie, Oman gaat prat op zijn natuur. En terecht! We reizen van de woestijn naar rivieren, van de zee naar de bergen en zien zoveel natuurschoon dat we met regelmaat stilvallen. Wat een verrassing is Oman!