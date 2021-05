Lifehack: dit is de truc om vlees versneld te ontdooien

Laten we vooropstellen dat je vlees het allerbeste kunt ontdooien door het in de koelkast te leggen. Hierdoor is de kans op het ontstaan van schadelijke bacteriën minimaal én krijgt het vlees de tijd om de ijskristallen te absorberen wat de structuur alleen maar ten goede komt.

Heb je toch echt haast? Dan is er een andere, snellere manier waarbij de kans op schadelijke bacteriën minimaal is. Het enige dat je nodig hebt is een schaap met lauwwarm water.

Hoe werkt het dan? Simpel: haal het vlees uit de verpakking en leg het in een ruime schaal. Vul de schaal vervolgens met lauwwarm water en zet in de gootsteen.

Draai vervolgens de kraan koud en zet aan op ‘druppelstand’. Door het druppelende water blijft de temperatuur van het water in de schaal constant, wat het proces van ontdooien versnelt. De druppels houden het water in beweging waardoor de groei van bacteriën zo min mogelijk blijft.

Laat het vlees in de schaal liggen totdat het volledig is ontdooid. Bij kipfilets en worsten duurt dit ongeveer 20 minuten en bij grotere stukken vlees kan het wel een uur duren. Zorg ervoor dat het vles niet langer dan vier uur in de schaal blijft liggen.