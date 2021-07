’Medewerkers kwamen in mijn kamer staan om voor me te bidden’

Mooiste herinnering

„Zwemmen met een dolfijn in de middle of nowhere in Nieuw-Zeeland. In een klein dorp op het Noordereiland hoorde ik een verhaal over een kleine baai met een verstoten dolfijn die graag met mensen zou spelen.

We kregen een routebeschrijving mee: richting Gisborne, over de spoorlijn, aan het eind bij de grote boom naar links vind je een kroeg. Vraag daar verder. Daar wezen ze ons inderdaad de weg naar een verlaten strand. We trotseerden het ijskoude zeewater en met een stuk zeewier speelden we een uur lang met een wilde dolfijn.”

Drama

„In India werd ik erg ziek. Ik kon geen water binnenhouden en mijn energie raakte langzaam op. Medewerkers van de organisatie kwamen in mijn kamer staan om voor me te bidden. Achteraf een prachtig en liefdevol moment, maar ik voelde me doodziek. Met magische pillen van een ’arts’ en veel bananen was ik zo weer op de been.”

"Sarong komt altijd van pas, overal voor te gebruiken"

Ultieme gadget

„Een cijferslotje, bijvoorbeeld om huisjes mee op slot te doen waar geen sleutel voor is.”

Improviseren

„In Ghana reisde ik met de bus. Tijdens de plaspauzes stopten we langs de kant van de weg en plaste iedereen moeiteloos in het open veld. Geen probleem voor de mannen natuurlijk, maar ook niet voor de vrouwen die allemaal een lange rok aan hadden. Ik droeg een broek, dat was een heel ander verhaal... Ik besloot de hele dag geen water te drinken zodat ik ook niet hoefde te plassen.”

Altijd mee

„Een sarong: als jurk, omslagdoek, handdoek, laken voor op het strand, handig voor alles!”

Gekste gegeten

„Koeienogen in de soep als ontbijt in Hongkong. Ik heb ze niet opgegeten, mijn maag keerde zich om.”

Onvergetelijk

„De helikoptervlucht boven Rio de Janeiro, wat een fantastisch mooie stad!”

Vakantieliefde

„Een Braziliaanse surf/duikleraar in Nieuw-Zeeland. Ik woonde een paar dagen bij hem in huis. De mooiste man die ik ooit heb gezien.”

Favoriet adres

„Paraty in Brazilië. Een klein vissersdorpje waar regelmatig festivals worden gehouden. Het dorpje zelf is prachtig, de bewoners zijn nog veel mooier.”

