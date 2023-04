Freek Vonk spot zijn eerste wilde gaviaal: ’Ontzettend blij’

Als jongetje was ik ook al gek op dieren en ging ik op zoek naar stekelbaarsjes, salamandertjes, hagedisjes en slangetjes. Daar denk ik even aan terwijl ik in het donker vanuit een bootje in de rivier spring, in Tanjung Puting National Park in het zuiden van Borneo. Ik vang nu wat anders, maar met nog evenveel enthousiasme als toen: een valse gaviaal.

Deze valse gaviaal dook ergens onder tussen de waterplanten aan de oever. Ik laat me vanaf het bootje in het moeraswater zakken. Valse of onechte gavialen zijn trouwens niet nep of expliciet gemeen, de naam wil alleen zeggen dat ze net iets anders zijn dan ’echte’ gavialen in India en Nepal.

Valse gavialen zijn, in de evolutionaire stamboom van de krokodilachtigen, lange tijd van hot naar her gesleept. Vanaf 2007 lijken onderzoekers er vrij zeker van dat het geen echte krokodillen zijn en ze binnen dezelfde familie als die van de gaviaal vallen. Er is weinig over hun biologie bekend, maar daar komt langzaam verandering in.

Gelukkig maar, want deze schuwe moerasbewoners staan als kwetsbare soort op de Rode Lijst van het IUCN. Hun leefgebied rond Maleisië, Sumatra en Borneo is beperkt en hun aantallen zijn (waarschijnlijk) ook laag. Geschikte leefgebieden – voornamelijk veenmoerasbossen – zullen alleen maar verder krimpen door branden, houtkap, mijnbouw en andere menselijke invloeden. Elk onderzoek om de soort beter in kaart te brengen en zo bij natuurbeschermingsmaatregelen te betrekken, is essentieel.

Ik kruip rustig over de ondiepe modderbodem richting de waterkant. De schipper schijnt me vanaf de boot bij. Dan zie ik beweging en doe een greep: beet. Een kleintje, een heel jong dier. Maar al enorm sterk! Hij kan over een paar jaar een joekel van wel vijf meter lang worden.

Eenmaal terug op de boot kan ik ’m beter bekijken. Valse gavialen hebben, net als gavialen, een zeer smalle snuit, al begint die van valse gavialen vrij breed en loopt dan smal uit. Zo’n speciaal gevormde snuit geeft onder water weinig weerstand en kan dus sneller van links naar rechts zwaaien. Dat komt ze van pas in hun jacht op vissen die ze zo vanaf de zijkant verrassen.

Men dacht dat ook zij alleen vis aten, net als gavialen, maar hun dieet blijkt uitgebreider te zijn. Het zijn echte opportunisten en hun bek is krachtig genoeg om vogels, varanen, apen en herten mee te grijpen. Die wachten ze aan de waterkant op als heer en meester van de wateren. Daar moet deze kleine nog een paar jaartjes voor groeien.

Tegen die tijd zal hij ook voor mensen mogelijk gevaarlijk worden, want er zijn dodelijke aanvallen bekend. Hoe meer de mens oprukt en de valse gaviaal in het nauw komt, des te vaker dat zal voorkomen. Ik laat deze jongen weer vrij in de rivier, maar ben ontzettend blij met deze vondst: mijn eerste wilde valse gaviaal!