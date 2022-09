Smaaktest supermarktharing: van mond vol zout tot boterzacht visje

Veel mensen moeten er niet aan denken: haring uit de supermarkt. Toch zijn de supermarktketens de grootste afnemers van Hollandse Nieuwe. Deze wordt in zes weken tijd gevangen, van half mei tot juli in het noordelijke deel van de Noordzee. Haring dient een vetpercentage van ten minste 16 procent te hebben om tot Hollandse Nieuwe te worden verwerkt.

Hoewel de vangst en verwerking in Noorwegen en Denemarken plaatsvinden, is het proces van kaken, pekelen en de gecontroleerde rijping heel Nederlands. Hierna wordt alles ingevroren. De haring die wordt ’ontkopt’, gaat naar de supermarktketens, waarna deze verder wordt verwerkt. Vanaf september noem je de haring die op dezelfde manier wordt behandeld, geen Hollandse Nieuwe meer, maar maatjesharing. Die term is afgeleid van de benaming ’maagdelijke haring’ die geen hom of kuit bevat.

Zoutgehalte en kleur

Tijdens de test hing er al snel een flinke walm over de redactie. Wat direct opviel: de visjes (voorzien van een bakje uitjes) oogden soms wel heel fraai, met een mooie gave, glanzende buitenkant.

Het grootste bezwaar was dat de haring soms te zout smaakte, vergeleken met de andere. Dat gold vooral voor Jumbo. „Heel zout, korrelig in de mond. Ook de kleur is niet zo aantrekkelijk.” Ze smolten net niet genoeg op je tong.

Uiteindelijk bleven er vier supermarkten over waarvan de haring wel een ruime voldoende scoorde, namelijk Albert Heijn, Dirk, Vomar en Plus.

De top 5:

1. Geen twijfel mogelijk: de haring van Albert Heijn oogde het mooist en smaakte ook nog eens het best. „Heel goed, romig en zacht, volle haringsmaak.” „Goed vet.”

€2,39 per 150 g

2. Een eervolle tweede plaats voor Dirk/Dekamarkt. „Deze is wel iets zout, maar de structuur is helemaal top.” „Lekker zacht, al ziet hij er niet het mooist uit.”

€1,99 per 150 g

3. De reacties na het proeven van de Vomar-haring waren wat gematigder. „Prima voor een supermarktharing.” „De structuur is net iets te stevig.”

€2,39 per 150 g4. We eindigen de top 4 met de haring van Plus. „Beetje slordig gefileerd, ik proef nog graatjes.” „Qua smaak een middenmoter, niet zo uitgesproken.”

€2,39 per 150 g