Dagrecept: Kip met cashewnoten uit de wok

Meng 2 el sojasaus met de sherry in een flinke kom. Snijd de kip in blokjes en leg ze in het soja/sherry-mengsel. Leg even weg. Meng in een kleine kom 4 el sojasaus, 1,5 el maizena, 4 tl suiker en 2 tl witte azijn en leg even apart.

Laat de kip in een zeef uitlekken en verhit de rijstolie (die kan lekker heet) in een wok, draai het vuur omhoog. Voeg de chili-vlokken toe en roer. Doe de kip erbij, bak die een paar minuten flink aan, voeg dan de knoflook toe en bak de kip rondom bruin en gaar. Voeg halverwege de cashewnoten en paprika toe. Draai het vuur omlaag en giet de apart gelegde saus erbij, terwijl je de kip goed omschept. Neem van het vuur als de saus de juiste dikte heeft, Garneer met de geroosterde sesamzaadjes en bosui. Heerlijk met broccoli en rijst!

Nodig voor 4 personen:

- 400 g kipfilet (in blokjes)

- gele paprika (reepjes)

- 1 el sherry

- 6 el sojasaus

- 3 el rijstolie

- 1/2 tl chili-vlokken

- 3 bosuitjes (schuin

gesneden)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 70 g cashewnoten

- geroosterde sesamzaadjes

- 1,5 eetlepel maizena

- 4 tl suiker

– 2 tl witte azijn