Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo - HH

Alles was heus niet beter in de jaren 60, 70 en 80, maar misschien wel veel leuker! In deze rubriek halen we bijzondere herinneringen op. Vandaag: juist in moeilijke tijden bieden gezelschapsspelletjes troostend vermaak.