Trends voor komend jaar: inrichting wordt warm en traditioneel

Dit fenomeen wordt tevens veroorzaakt door de coronacrisis, want door al dat binnen zitten is het interieur veel belangrijker geworden. Om over de invloed van sociale media nog maar te zwijgen. Want bij degenen die op Instagram de vele inrichtingspareltjes voorbij zien komen, begint het te kriebelen. Misschien toch tijd voor een kleine of grote herinrichting?

Zacht

Dan is het handig om te weten welke trends het gaan worden het komende jaar. Trendwatchers vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in de interieurstyling. Industrieel voerde lang de boventoon, maar nu wordt het weer warm en zacht.

De trendwatchers van de Centrale Branchevereniging Wonen signaleren twee belangrijke trends: Safe Haven en Traditional Sentiment. Het gevolg van het huidige, verharde maatschappelijke klimaat dat bij veel mensen een behoefte aan verbinding, gelijkheid en veiligheid oproept.

Safe Haven is een interieur dat je lijkt te omarmen. Veel afgeronde en bolvormige meubels en soms zelfs koddige vormen die iets vrolijks en vriendelijks hebben. Denk aan roze- en bruintinten, aangevuld met pastelkleuren en ’kleurverloop’. Qua materialen is het zacht en pluizig wat de klok slaat. Een stoel van teddystof is heerlijk behaaglijk en aandoenlijk om te zien.

Bij Traditional Sentiment wordt ingespeeld op het gevoel dat binnen korte tijd wel héél veel in onze maatschappij is veranderd. Als tegenreactie wordt teruggegrepen op traditionele vormen, met een eigentijds design. Ook worden combinaties met vintage gemaakt; eindelijk kunnen we weer lekker die brocantehal in om mooie oude spulletjes uit te zoeken.

In deze stijl zijn meubels soms op de jaren 50 geïnspireerd. Kleuren: zachte, vergrijsde pasteltinten en donker. Nostalgie tijdens de donkere dagen, inclusief ruitvormige designs. Materialen zijn van hoge kwaliteit, want die doen vertrouwd en geruststellend aan.

Duurzaam

Naast warm en traditioneel duikt het groen als derde trend op. Dat deed het al een tijdje goed, maar er bestaat nog meer behoefte aan buiten zijn en aan de natuur. Duurzaamheid en natuurlijke materialen als licht hout, linnen en aardewerk spelen een belangrijke rol. Naast uiteraard planten en een heldere kleur groen op de muur.

In de voetsporen van de groentrend duikt een ontwikkeling op die jarenlang not done was: bruin. In de vorm van natuurlijke materialen, maar ook als roestbruin, camel en terracotta.

Bijvoorbeeld als zandkleurige bank, gecombineerd met donkerbruine sierkussens en vazen van bruin gekleurd glas. De trend kent natuurlijk een eigentijdse naam: Back to Earth. Mooi te combineren met warmrood, een kleur die eveneens steeds vaker opduikt.