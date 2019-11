Anna Maria van Schurman moest colleges volgen achter een gordijn.

De eerste vrouwelijke student aan een universiteit. Vaak wordt gesteld dat Aletta Jacobs, die in de 19e eeuw in Groningen ging studeren, dat was. Anna Maria van Schurman ging de latere vredesactiviste echter voor. In 1636 werd het schrandere meisje tot de kersverse Utrechtse hogeschool toegelaten.