Mariëtte de Koning (69): ’Australië is een magische plek’

Mooiste herinnering

„Vorig jaar waren we in het midden van Australië, bij Uluru, de heilige plek van de Aboriginals, ook wel Ayers Rock genoemd. We hebben daar de zon zien ondergaan en ook weer zien opkomen. Door het veranderende zonlicht kleurde Uluru van oranjebruin naar donkerrood. We waren zeker niet de enige mensen daar, maar iedereen was stil. Het enige wat we hoorden, was het geklik van fototoestellen. Magisch!”

Drama

„Met de kinderen op vakantie naar Frankrijk. Halverwege overnachtten we op een camping langs de Loire. Onze jongste van 1,5 was de hele weg al ziek geweest en had alles ondergepoept. Toen hij eindelijk sliep, brak er een noodweer los. Een boom waaide op onze auto, de bladerenkroon op onze caravan. De campingeigenaar kwam vertellen dat iedereen zijn tent of caravan uit moest en de nacht moest uitzitten in het toiletgebouw. Manlief weigerde, de boom was toch al gevallen, het kon verder geen kwaad en hij wilde slapen.

De volgende dag zijn we door de Franse brandweer uitgezaagd en vervolgden we met een ingedeukt dak gewoon onze weg naar het zuiden. Dankzij de verzekering werd de schade aan ons dak later vergoed.”

Vakantiegadget

„Voor Australië hebben we een vijfdelige Nederlandse stekkerdoos met een Australische stekker eraan. Zo kunnen we alles zonder problemen opladen. En mijn duikbril met glazen op sterkte. Ideaal.”

Grappig

„We waren in Thailand met een groot reisgezelschap van 30 personen. De helft was 21 jaar of jonger. Na een excursie gingen we ergens eten waar ook een Thais gezelschap zat. Een oude man was jarig en had een taart voor zijn neus. De jonge gasten van onze groep begonnen te zingen, de oosterse versie van Happy birthday to you. De man en zijn gezelschap moesten verschrikkelijk lachen. De taart werd in minstens 40 stukjes verdeeld en we kregen allemaal een stukje.”

Altijd mee

„iPad, iPhone met de apps WikiCamps en MapsMe, mijn eReader, visspullen voor mijn man, onze duikbrillen, een klein doosje schildersspullen voor mij.”

Ik droom nog van

„Het noorderlicht zien.”

Hier moet je heen

„Australië. Een enorm, geweldig gevarieerd land met gastvrije, relaxte mensen. We hebben al zeven keer een aantal weken rondgereisd in een klein kampeerbusje, maar hebben nog lang niet alles gezien.”

