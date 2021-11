Oproep: wat zijn uw bespaartips voor de dure decembermaand?

December is de maand bij uitstek om samen te komen met vrienden en familie. Samen Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw vieren is heel gezellig, maar als je niet uitkijkt ben je in december zo veel meer kwijt dan je eigenlijk voor ogen had.

Al die borrels, etentjes, kerstboodschappen en cadeautjes kosten geld. Dan zijn er ook nog mensen die de knip trekken voor een (nieuwe) kerstboom inclusief decoratie. Of mensen die zichzelf voor de feestdagen nog eens extra mooi maken door zichzelf te laten verwennen bij de kapper en een nieuwe kerstoutfit kopen.

Hoe zit dat bij u? Hoe zorgt u ervoor dat december niet een veel te dure maand wordt? Deelt u heel bewust de kosten met vrienden en familie? Heeft u bijvoorbeeld een vast budget voor Sinterklaas en Kerst? Houdt u heel precies bij wat u uitgeeft? Of koopt u misschien alleen tweedehands sinterklaas- en kerstcadeautjes?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.