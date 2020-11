Recept van de dag: Zo lekker is groene kool

Leg de saucijsjes in heet water. Dep af en prik er gaatjes in. Braad ze rustig aan in wat boter. Haal uit de pan, bewaar het vet. Leg de saucijsje op de bodem van een vuurvaste beboterde schaal. Snij een halve kool in tweeën, haal de nerf er uit, snij in reepjes. Kook het blad in gezouten water. Tot het bijna gaar is. Dan afgieten en afspoelen met koud water. Laat uitlekken en verdeel over de saucijzen. Roer de bloem door het saucijsvet, melk erbij, glad roeren en op hoog vuur tot een dikke saus laten komen. Even laten borrelen, zout en peper, nootmuskaat en de helft van de kaas erdoor. Giet de saus over de kool, strooi de rest van kaas er over en zet nog een kwartier in een lekker hete oven. Wat? Is kool zo lekker? Ja, zo lekker is kool. (Lepeltje mosterdpoeder door de béchamelsaus maakt het helemaal af).

Nodig voor 2 personen:

• 4 saucijsjes (naar smaak en trek)

• 1 flinke lepel boter

• 1 halve groene kool

• 1 lepel bloem

• 3 dl melk

• 1 grote lepel geraspte oude boerenkaas