Porsche heeft jou nodig voor de onthulling van nieuwe Formule E-auto

In aanloop naar het zesde seizoen van het ABB FIA Formule E Championship onthult Porsche hun nieuwe Formule E-auto. Dat doen ze op unieke wijze. Vanavond om 18:00 uur Nederlandse tijd daagt het merk namelijk iedereen uit om mee te helpen met de onthulling van hun nieuwe elektrische Formule E-auto.

Dat gebeurt in een live videospel via het platform Twitch. In ’Formula E Unlocked’ staan de twee coureurs van Porsche, Neel Jani en André Lotterer, centraal. In het spel worden zij door iedereen over de hele wereld geholpen bij verschillende opdrachten om de auto te onthullen. Ze moeten allerlei obstakels voorbij en ’escape-roomachtige’ puzzels oplossen om bij de nieuwe Formule E-auto te komen.

Porsche verwacht dat het spel een paar uur zal duren. Om te kunnen meedoen moet je je eerst registreren op Twitch. Wil je meer weten over hoe je dat doet, lees dan verder op Autovisie.nl.