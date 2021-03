Zo krijg je een parketvloer weer mooi schoon

Culinair

Recept van de dag: karnemelkdressing

Radijs en veldsla, dat hebben we. Wat doen we erbij? Spekjes natuurlijk. Zelf lekker lang uitbakken. En wat walnoten die even in de hete koekenpan zijn geweest? Iets fijn gemaakt. Maar nu waar het echt om gaat: wat gieten we hierover? Karnemelkdressing!