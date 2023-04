Reistip: zo kun je je telefoon in een hotelkamer óók opladen

Heb je wel het kabeltje van de oplader bij je, maar ligt het stekkerblokje nog thuis? Of ben je op een verre bestemming waar ze een ander type stopcontacten hebben en ben je een wereldstekker vergeten mee te nemen?

Dan is er een grote kans dat je alsnog zonder al te veel gedoe je telefoon kunt opladen. Hoe?

Instagrammer Armen Adamjan (@creative_explained) deelt op sociale media zijn ultieme reishack: laad je telefoon op via de televisie in je accommodatie!

Veel televisies hebben tegenwoordig namelijk een USB-poort aan de achterkant. Súper handig, want daar past (als het goed) is het kabeltje ban je telefoonoplader in! Het laden gaat misschien wat minder snel dan via het stopcontact, maar je kunt je mobieltje in ieder geval opladen.

Armen Adjam deelt in de video nog meer handige travelhacks. Zo laat hij zien wat je kunt doen als de gordijnen van je hotelkamer niet helemaal sluiten. Neem een kledinghanger voor broeken en pantalons (die vind je in de meeste hotelkamers wel) en klem de gordijnen bij elkaar. Een simpele, maar vooral effectieve hack!