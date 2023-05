Dagrecept: Pilav met kip, tomaat en doperwtjes

Het rijstgerecht is enigszins vergelijkbaar met Italiaanse risotto. In dit recept gaan melk en kippenbouillon om de rijst te garen, die zo mooi romig wordt. Snijd de kippendij in stukjes, verwijder het te veel aan vet. Verhit olie in een grote diepe koekenpan of ondiepe pan op middelhoog vuur; schroei de kip rondom bruin. Schep de kip in een kom en leg apart.

Voeg de bleekselderij, wortel, knoflook, ui, zout, oregano, tijm en peper toe aan de koekenpan; bak al roerend gedurende 3 minuten of tot de groenten zacht zijn. Roer de rijst erdoor; bak en roer zo’n minuut goed om. Meng met een garde de bloem door de melk; voeg dit samen met de bouillon in de pan en meng goed; breng aan de kook en roer de kip met eventuele sappen en tomaat erdoor.

Breng het vuur omlaag naar medium tot laag; doe het deksel op de pan, laat 20 minuten sudderen of tot de kip en de rijst gaar zijn. Roer ten slotte de doperwten erdoor; haal van het vuur en laat de pan afgedekt nog 5 minuten staan.

Nodig voor 4 personen:

- 450 g kippendij (zonder bot of vel)

- 1 el olijfolie

- 2 stengels bleekselderij (in plakjes)

- 2 wortels (plakjes)

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 tl zout, 1 tl oregano

- 1/2 tl tijm, 1/4 tl peper

- 200 g langkorrelige rijst

- 2 el patentbloem

- 500 ml melk

- 125 ml kippenbouillon

- 1 tomaat (grof gesneden)

- 250 g doperwten (ontdooid)