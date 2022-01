5 x wat elke (nieuwe) hondeneigenaar zou moeten weten

1 Zorg voor voldoende rust

„Allereerst is het belangrijk dat je de hond veel rust geeft in zijn nieuwe huis. Nodig niet meteen de hele buurt uit om een kijkje te nemen naar de nieuwe pup, maar geef hem de tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Anders wordt de hond geconfronteerd met te veel nieuwe mensen die hem willen aaien en krijgt hij teveel informatie te verwerken.”

2 Leer hondentaal

„Je wilt je hond door en door leren kennen, zodat je weet hoe je kunt inspelen op zijn gedrag. Praten zoals een mens kan een hond natuurlijk niet, maar met zijn lichaamstaal kan hij je veel vertellen. Als een hond gaapt, zullen veel mensen denken dat hij moe is of juist heel relaxed is, terwijl gapen vaak betekent dat het dier stress ervaart. Door dat soort dingen te herkennen, zul je je hond beter begrijpen.”

3 Een hond heeft superzintuigen

„Honden ervaren een extra wereld. Ze ruiken, horen en zien veel meer dan wij denken en zijn daar ook de hele tijd mee bezig. Daarom is het in het begin bijvoorbeeld goed om steeds hetzelfde rondje te lopen, zo kan je viervoeter wennen aan alles wat er in de directe omgeving is te ruiken, horen en zien. Ook is het goed om je te realiseren dat ze ook enorm moeten wennen aan geluiden, zoals die van de buren of een magnetron die piept.”

4 Zorg voor de juiste kennismaking

„Heb je al andere huisdieren of kinderen, zorg dan dat je de hond goed introduceert. Het is belangrijk dat de kennismaking met de andere hond(en) in huis op neutraal terrein gebeurt. Een al aanwezige hond kan het intimiderend vinden als er zomaar een nieuwe soortgenoot zijn territorium binnenkomt. Houdt katten eerst apart zodat ze niet meteen bij elkaar kunnen komen en eerst aan elkaar kunnen wennen. Uiteraard moet je ook met kinderen heel voorzichtig zijn, je wilt geen bijtincidenten. Vertel vooral in het begin kinderen de hond met rust te laten, niet wakker te maken en niet ongevraagd te aaien.”

5 Leer je hond alleen thuis te zijn

„Niemand wil een hond die niet alleen thuis kan blijven, maar ook dit moet hij leren. Zorg dat je hond zich veilig voelt en dat hij niet in paniek raakt als je weggaat. Dit doe je door het heel rustig op te bouwen, beginnend bij 30 seconden en dan steeds iets langer wegblijven. Helemaal in het begin wil je je hond nog niet alleen achterlaten, vraag dan of de buren even oppassen of plan in wanneer je even weg moet.”