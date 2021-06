6 x wandelroutes waarmee je in de voetsporen treedt van Mondriaan

Stichting Gifted Art presenteert mondriaanroute.nleen website die je meeneemt in het leven van de wereldberoemde kunstenaar. Er zijn zes gratis wandelroutes en één fietsroute te vinden.

In iedere plaats wordt over Mondriaan (1872 - 1944) verteld aan de hand van de meest sprekende locaties, zoals de ateliers waar hij werkte, de academie waar hij les kreeg, het café waar hij graag kwam, de molens die hij schilderde, de galerie die zijn werk toonde of het museum dat hij graag bezocht.

Zo kom je niet alleen meer te weten over zijn persoonlijke leven, maar ook over de invloed van zijn verhuizingen op zijn werk: van het inspirerende licht van het Zeeuwse Domburg tot de bruisende dynamiek van New York.

De wandel- en fietsroutes:

Jonge jaren - wandeling in Winterswijk

Ontdek Mondriaans eerste schreden op het pad van kunstenaar. In Winterswijk leerde hij al jong de kneepjes van het vak. Bezoek zijn oude woonhuis (de huidige Villa Mondriaan), wandel langs de kerk en door de straatjes die hij schilderde en tekende.

De beloftevolle stad - wandeling in Amsterdam

In Amsterdam volgde Mondriaan zijn opleiding aan de Rijksacademie en vestigde hij naam als schilder van landschappen. Wandel langs de academie, enkele van de panden waarin hij woonde en locaties die hij schilderde.

Langs de Rivier - fietstocht langs het Gein

Mondriaan trok graag de stad uit: al lopend of met de fiets ontdekte hij het landelijke gebied rondom Amsterdam. Fiets langs de idyllische rivier het Gein en zie de molens en boerderijen die Mondriaan bewogen tot nieuwe stappen in zijn werk.

Aan zee - wandeling door Domburg

Mondriaan bezocht enkele zomers Domburg. De wandeling voert je door het dorp, langs de molen, de kerk, de duinen en de zee die hij schilderde en de plekken waar hij verbleef.

Leven in de Metropool - wandeling door Parijs

In Parijs liet Mondriaan zijn naturalistische werkwijze los en raakte hij beïnvloed door de kubisten. Hij kwam er uiteindelijk tot zijn klassieke neoplastische stijl. De wandeling voert door de wijk Montparnasse waar Mondriaan woonde.

De weg naar abstractie - wandeling door Laren en Blaricum

De Eerste Wereldoorlog bracht Mondriaan door in Laren en Blaricum. Het bleken cruciale jaren voor zijn ontwikkeling tot abstractie. Wandel langs zijn woonhuizen, ateliers en het befaamde hotel Hamdorff waar hij wel eens een dansje waagde.

BoogieWoogie - wandeling door New York

Wandel door Manhattan en voel de bruisende energie die Mondriaan, inmiddels eind zestig, bewoog om nieuwe stappen te maken in zijn werk. De wandeling voert je in gedachten terug naar cultureel New York in de jaren veertig.