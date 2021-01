Klusprobleem aangepakt: hoe zit dat nou met houtverbindingen?

Ik durf te zeggen dat ik redelijk handig ben. Ik heb dan ook de nodige ervaring opgedaan. Ik begon al vroeg bij mijn vader in zijn bouwbedrijf, heb bij televisie in de decorbouw gewerkt, als klusser buiten en in beeld, ik heb ooit mijn eigen huis gebouwd.

Mijn meissie ontmoette ik toen zij stage kwam lopen bij het klusprogramma dat ik presenteerde. Behalve wat bijbaantjes had zij alleen op school gezeten, ten tijde van de stage de universiteit. Hoewel zij er niet vies van was om haar handen uit de mouwen steken, was ze niet heel handig. Wel heel eigenwijs.

Stoel

Toen we jaren later een setje werden, was ik dat laatste eigenlijk alweer vergeten. Totdat ik door haar designstoeltje zakte. Eerst voelde ik me schuldig, ik zat te wiebelen en was misschien iets te zwaar voor het ranke stoeltje. maar toen kwam de aap uit de mouw. Hij was al kapot en zij had hem zelf gefikst, vertelde ze trots. Hoe? Met alleslijm. Die allereerste keer heb ik wijselijk mijn mond gehouden en beloofd dat ik hem weer zou fiksen, ik had hem immers ook stuk gemaakt.

Met lijm kun je natuurlijk een hoop. Maar de stevigste en wat mij betreft mooiste manier om hout te verbinden, is een houtverbinding. Er bestaan open en blinde verbindingen. Een voorbeeld van de eerste is de zwaluwstaartverbinding die je veel tegenkomt in meubels, vooral bij lades. Als deze verbinding goed is gezaagd en gestoken, is het een lust voor het oog. De blinde verbindingen kom je veel vaker tegen en, zoals de benaming suggereert, zie je ze niet. Blinde verbindingen vind je in kozijnen, ramen en deuren.

De pen-en-gatverbinding is een van de oudste. Aan het ene stuk van het hout een pen en in de andere kant een gat. Als deze verbinding in elkaar zit, wordt er haaks door de pen een houten wig geslagen die het geheel bij elkaar houdt.

Strak

Eens in de zoveel tijd wordt deze wig aangeslagen zodat de verbinding strak in elkaar blijft zitten. Met de komst van lijm is de wig in de meeste gevallen komen te vervallen en werd het een echte blinde verbinding.

Met de komst van spijkers en schroeven werden houtverbindingen minder nodig, maar ze worden nog steeds toegepast, vaak in combinatie met lijm. Je zou iets ook koud tegen elkaar kunnen lijmen, lijm is immers ijzersterk, mits je de juiste kiest, en zal dan ook niet op maar achter de lijm afbreken. Daarnaast zorgt een houtverbinding voor een oppervlaktevergroting van het te lijmen onderdeel.

Dat had mijn meissie goed begrepen; pen-en-gatverbinding, dus lijm. Maar geen alleslijm. Voor dit soort klusjes gebruik ik het liefst een lijm op basis van polyurethaan. Dit is een lijm die niet als PUR (bouwschuim) expandeert tijdens droging. Dit houdt in dat de lijm zich goed in alle kleine kiertjes en afwijkingen van de verbinding perst. Voor alle lijmverbindingen geldt: tijdens het drogen klemmen met een lijmklem.

Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt laat ik een aantal alternatieve houtverbindingen zien.