Jody is fulltime toerist: voetballen met viltstiften in Gambia

Mooiste herinnering

„Toen we beiden nog in loondienst werkten, reisden we drie maanden door zuidoost-Azië. We hebben toen zeven landen bezocht en onze liefde voor Azië was geboren. Dit was ook de aanzet om twee jaar later onze banen op te zeggen en als ’fulltime toerist’ te gaan leven.”

Drama

„Tijdens diezelfde reis gingen we op de bonnefooi naar een hotel op Khao Sok in Thailand. Zij boden ons meteen een hike aan maar vergaten even te vertellen dat we langs een 80 meter hoge waterval naar beneden moesten klimmen, zónder tuigje. Hier en daar was er een klein touwtje gespannen en voor de rest moesten we het met de gladde stenen doen. Ik denk niet dat ik ooit zo bang ben geweest. Daarna acht kilometer over stenen door ondiep water van een rivier: loodzwaar.”

Ultieme gadget

„Onze Greyl waterfilterfles! Je vult ’m met water en drukt het filter erdoorheen. Zo kun je overal schoon water drinken, zelfs uit meertjes. Dat bespaart een hoop geld en het is uiteraard beter voor het milieu.”

Mooiste ontmoeting

„In Gambia nam een jongen ons mee naar z’n huis. Daar zaten wel tien kinderen en hun ouders. We gaven hen wat etenswaren, kleurplaten en stiften. De kinderen voetbalden met de verpakking van de stiften. Confronterend. Ze stonden erop dat we bleven eten en wilden dat we maar bleven opscheppen terwijl ze zelf zo weinig hadden.”

Avontuur

„Cola de Mono in Peru. Een verblijf midden in de bergen in een luxe boomhut. De groenten halen ze er uit eigen tuin. Maar de echte reden dat je er komt, is tokkelen tussen die bergen. Op enorme hoogte ga je over vijf of zes lijnen, zwevend over het dal. Fantastisch. Je moet geen last van hoogtevrees hebben.”

Beste advies

„Als je een reis wilt plannen, zet dan de eerste stap. Wij zeiden steeds: ’We gaan ooit, als we genoeg geld hebben’. Maar als je geen deadline plant of spaardoel opzet, gebeurt er natuurlijk niks.”

Overschat

„Angkor Wat in Cambodja is prachtig, maar toen hadden we er al zes weken aan tempels op zitten. Wij vonden Bagan in Myanmar, pagodes met luchtballonnen erboven, een stuk mooier. Vaak zijn de bekende trekpleisters superdruk en je betaalt er ontzettend veel voor.”

