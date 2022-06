Smaaktest: de vijf lekkerste eierwafels

Als er een product is dat je in alle soorten en maten hebt, dan zijn het wel wafels! Denk aan de krokante en luchtige wafels uit Brussel, de zwaardere Luikse wafels met knapperige suikerkristallen en natuurlijk ’onze eigen stroopwafels’. Dan zijn er ook nog eierwafels, gesuikerd of ongesuikerd, en soms met een hazelnootvulling erin. En vergeet de oubliwafels niet voor in het roomijs.

De wafel zou in 1839 door de Belg Maximilien Consael zijn uitgevonden en op een kermis zijn geïntroduceerd. Het was namelijk zijn plan geweest om in een rondreizende kraam het gebak te verkopen.

Toen ik collega’s vertelde dat we eierwafels gingen testen, begrepen sommigen niet direct waar ik het over had. Een soort extra luchtige eierkoeken in wafelvorm. Ik hou er stiekem wel van, ze zijn ook niet overdreven zoet. Soms worden ze ook als ’sneeuwwafels’ verkocht. We telden zes aanbieders en kwamen dikwijls precies dezelfde ingrediënten tegen, in exact dezelfde hoeveelheden, waardoor we het idee kregen dat er misschien slechts twee fabrieken zijn waar ze worden gemaakt.

En zo gaat het dus met veel producten. Veel (huis)merken komen uit dezelfde fabriek gerold, met een andere wikkel erom.

Toch proefden we verschillen. Veelgehoorde kritiek was dat ze niet genoeg smaak hadden of te zacht waren van binnen. Dat laatste is juist de bedoeling!

De wafels van Albert Heijn gingen er het beste in gevolgd door 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), G’Woon (Vomar), Plus en Jumbo.

De eierwafels met poedersuiker van Albert Heijn kwamen als lekkerste uit de bus. „Een fijne structuur, ze smaken niet te zoet. Ook zijn ze niet zo droog.” €0,99 per 260 g

Op een tweede plek pronken de eierwafels van 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt. „Deze lijken wat dikker dan de rest, dus ’meer wafel’.” „Prima te doen, goede bite en ook niet zo droog.” Een enkeling had er graag wat meer suiker op gehad. €0,77 per 250 g

De gesuikerde eierwafels van G’Woon kregen ook een dikke voldoende, hoewel te veel poedersuiker voor sommigen ook weer een probleem was. €0,76 per 260 g

Het aantal moeilijke gezichten nam toe bij het proeven van de Plus-wafels. „Oké, maar misschien wel net te weinig smaak.” „Deze smaken een beetje naar mijn pantoffels: droog.” €0,99 per 200 g

De ellende was helemaal compleet toen we bij de eierwafels van Jumbo uitkwamen. „Heb je een glas water om dit weg te spoelen?” „Wel fijn dat deze net wat minder zoet zijn.” €0,99 per 260 g