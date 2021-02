Oproep: welke Nederlandse dorpen zijn het mooist?

Welke pittoreske dorpen heeft u allemaal bezocht? Het is eigenlijk best een lastige vraag... Er zijn zo veel fraaie dorpen: Monnickendam (NH), Elburg (Gld), Giethoorn (Ov), Wijk bij Duurstede (U), Thorn (L) of Vesting Bourtange (GN), om maar wat te noemen...

Wat maakt een dorp voor u extra bijzonder of fraai? Misschien maakte u vroeger wel mooie fietstochten van dorp naar dorp? Zijn er mensen die in deze prachtige dorpen zijn geboren? Of de drukke stad hebben verruild voor een rustig plekje buiten de Randstad?

Wij horen het graag! Mail uw ervaringen naar [email protected]. Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.