Bevroren babymammoet gevonden in Canada

Dit meldt de regering van Yukon. Slechts één keer eerder werd in de wereld een babymammoet gevonden. Dit was in 2007 in Siberië. De mammoeten zijn ongeveer vierduizend jaar geleden uitgestorven.

Volgens CBS News werd de mammoet gevonden door een mijnwerker die modder aan het weghalen was. De baby, waarvan wordt aangenomen dat het een vrouwtje is, heeft de naam Nun cho ga gekregen. Dit betekent ’groot babydier’ in de taal die wordt gesproken door de indianen in het gebied. „Nun cho ga is prachtig en een van de meest ongelooflijke gemummificeerde dieren uit de ijstijd die ooit ter wereld zijn ontdekt”, zegt Yukon-paleontoloog Grant Zazula tegenover BBC.