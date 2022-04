Lifehack: Zo maak je moeiteloos gekarameliseerde uien in de oven

Want: vuur niet te hoog, lang wachten en vooral niet te weinig óf te vaak omscheppen. Hebben wij even goed nieuws: laat de oven eens z’n werk doen. Want gekarameliseerde uien zijn minstens zo lekker én kosten minder tijd.

Eerder schreven we al hoe je uien het beste in de pan kon laten karameliseren, namelijk met dit stappenplan. Voeg daar deze tip aan toe en je zou bijna denken: het kan niet makkelijker.

Dat kan dus wel. Onze vrienden van Bon Appétit schreven er al kort over en wij zijn ook zeer enthousiast.

Zoete ui

Want zo’n gekarameliseerde ui, die verwerken we graag in een gerecht. Zoals in deze flatbreads met yoghurt en ei, deze ongekende Franse klassieker, of uit misschien wel ons favoriete recept van Mara Grimm’s Crisis koken: mujadara naar het recept van Merijn Tol.

Aan de slag

Je zult zien: dit gaat je zó veel tijd opleveren. Verwarm de oven voor op 200 graden en leg een vel bakpapier op de bakplaat. Plaats de flinke berg met dungesneden uienringen op de plaat en besprenkel met een goede scheut olijfolie en wat water. Het water zorgt ervoor dat de uien licht gestoomd worden en zacht worden.

Voeg wat zout toe, mix goed met je handen en verspreid over de bakplaat. Plaats in de oven voor 40 à 50 minuten. Vergeet niet elke tien minuten de uien weer even te husselen.

Resultaat

En in die 50 minuten heb je vrijwel volledig je handen vrij voor de overige onderdelen van je gerecht. Er moet gezegd worden, op deze manier zullen de uien niet exact zo gelijkmatig gegaard worden als in de pan. De ene ring zal wat donkerder uitvallen dan de ander. Maar de smaak, die is heerlijk zoet en verslavend lekker. En hadden we al gezegd dat het je zo’n drie kwartier bespaart?