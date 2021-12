Recept: Gemarineerde duivenborst met prei en geitenkaas

Het recept is van Hotel-Restaurant de Echoput in Apeldoorn, waar ze gespecialiseerd zijn in wildgerechten.

Ingrediënten: 4 duivenfilets, witte stukjes prei, 4 el ragfijn gesneden prei-groen, 4 el brunoise van jonge geitenkaas met fenegriek, 4 el geroosterde zonnebloempitten

Ingrediënten vinaigrette:

1 tl groene mosterd, 2 el zachte azijn, 1⁄2 dl olijfolie,

1⁄2 dl zonnebloemolie, 4 el hazelnootolie, zout en peper

Bereiding: Maak een mooie zachte vinaigrette van de genoemde ingrediënten. Snijd het wit van de prei in stukken van 7 cm en gaar deze in een klein beetje water met wat azijn en zout op laag vuur in een gesloten pan.

Als de prei gaar is, deze uit het vocht nemen en laten afkoelen. Snijd van het preigroen mooie gelijkmatige vierkantjes en blancheer deze kort. Spoel vervolgens koud om de kleur te bewaren.

Snijd de kaas in kleine brunoise. Rooster de zonnebloempitten even in de oven op 175 graden. Snijd de borstfilets van de karkasjes en verwijder de peesjes. Snijd de filets vervolgens in tranches en plet ze even licht tussen plasticfolie. Verwijder eventueel hagel en bloed.

Plaats de stukjes prei op de borden en leg de dunne plakjes duif daarop, schep de vinaigrette daarop en laat deze even intrekken. Strooi er de garnituren overheen en eventueel wat fleur de sel.