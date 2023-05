Zo wordt het makkelijker om thuis je werk los te laten

Welk werk je ook doet, er zijn altijd situaties die mentale ruimte innemen en die je mee naar huis neemt. Als je bedenkt dat je een groot deel van je dag op het werk doorbrengt, is het ook niet zo gek dat je brein tijd nodig heeft om alle prikkels te verwerken.

Daarnaast leven we in een maatschappij die het niet makkelijker maakt om uit te schakelen. Vanwege telefoons en thuiswerken vervaagt de grens tussen thuis en werk alleen maar verder.

Aandacht verleggen

De oplossing zit ’m dan ook in je aandacht van het een naar het ander te verleggen. Dat begint bij opschrijven wat er allemaal in je omgaat. Pak aan het einde van de werkdag een schrift en schrijf alle taken en ideeën op die nog door je hoofd spoken. Door het op te schrijven, hoef je het niet constant in je hoofd vast te houden en geef je je brein rust.

Daarnaast helpt het om je werk met een ritueel af te ronden. Neem daarvoor de tijd die je nodig hebt en doe iets actiefs. Wandel rustig naar huis, maak een fietstocht of plan een sportlesje na je werk.

Door actief een punt achter je werkdag te zetten en de tijd voor ontspanning met een activiteit in te luiden, zul je merken dat je je gedachten makkelijker laat gaan.

Puzzelen

Poppen de gedachten ’s avonds als je op de bank zit, toch nog op? Het helpt om je aandacht dan te verzetten met iets wat je leuk vindt om te doen. Zittend op de bank geef je je brein de ruimte om alle aandacht op het werk te richten. Als je iets doet wat je energie geeft (puzzelen, bellen met een vriendin, koken) geef je je hersens een andere taak.

Moeite om rust te vinden? Bespreek het met een psycholoog. Voer gratis, vrijblijvend en anoniem een gesprek op zorgplatform OpenUp via www.openup.nl

Bekijk ook: Dit kan helpen als je vaak bang bent om fouten te maken

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl