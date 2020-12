Dit moet je volgens Zamarra weten over de steelstofzuiger

1. Ik ben een fan van de snoerloze steelstofzuiger. De drempel om te stofzuigen wordt wat mij betreft een stuk lager als je geen snoer hoeft uit te rollen en niet steeds een nieuw stopcontact hoeft te zoeken.

2. Ook is de steelstofzuiger handzaam, wat vooral op de trap een uitkomst is. Daarnaast dubbelen veel steelstofzuigers als kruimelzuiger.

3. Het grote nadeel is dat de meeste steelstofzuigers slechts kort krachtig (op de hoogste stand) kunnen stofzuigen. Na tien minuten tot een half uur is het gedaan met de turbokracht. Dat is vaak niet voldoende om een hele woning te stofzuigen.

4. Let bij het kopen van een stofzuiger op de kleine lettertjes. Als er op de verpakking staat dan de accuduur een uur is, dat is de kans groot dat dit op de laagste zuigstand is. Op deze stand is de zuigkracht, zeker op tapijt, matig.

5. Bij een recente test van de Consumentenbond komt de Rowenta RH9574WO Air Force Flex 760 als beste uit de test. De Bosch BBH73275 Athlet Ultimate is de beste koop.