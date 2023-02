Wat als je buren lawaai maken? Tips bij geluidsoverlast

Bij overlast van buren, veelal veroorzaakt door luide muziek of geluiden, is het allereerst zaak om zelf aan de (deur)bel te trekken. Wellicht hebben ze geen idee hoe gehorig het huis is, laat staan dat u er hinder van ondervindt.

Afspraken maken

Leg het probleem op een rustige manier voor (op problemenmetjeburen.nl staan tips hoe het gesprek aan te gaan) en probeer afspraken te maken op welke tijd de buurjongen op zijn trompet oefent of wat de uiterst acceptabele tijd is om nog muziek te draaien. Kijk ook of de overlast op een gemakkelijke manier is aan te pakken. Hebben de buren hun geluidsboxen op de vloer staan? Een geluidsisolerende mat of de speakers op een kast zetten kan al helpen.

In het geval van een huurwoning kan voor eventuele verdergaande aanpassingen zoals isolatie van vloeren en muren en/of melding ook de verhuurder worden gecontacteerd. Bij een koopwoning zou dit bij de Vereniging van Eigenaren bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Ondersteunend bewijs

Ga eerst na of er een reglement is opgesteld en in hoeverre de geluidsoverlastgevende mensen dit overtreden. Let wel: dit werkt het best als u ondersteunend bewijs heeft.

Houd bijvoorbeeld een week of maand een logboek bij met daarin de tijden en de geluiden en/of neem het geluid op. Het is lastig te meten, maar het geluidsniveau aan een gevel van een woning gemeten mag overdag 70 decibel zijn. Ter vergelijking: ongeveer het geluid van een stofzuiger. De richtlijn voor ’s avonds ligt tussen 45 en 65 decibel.

Sociaal wijkteam

Werkt een gesprek niet? Dan kunt u zich tot de gemeente of een sociaal wijkteam wenden. De gemeente heeft vaak een meldpunt waarna een rapporteur kan langskomen om de overlast in te schatten.

Een buurtbemiddelaar is er juist voor dergelijke problemen. Ook hierbij is bewijs van belang. Ook kan een bemiddelaar pas optreden bij instemming van beide partijen.

Aso-wet

Sinds 2017 is de zogeheten Wet aanpak woonoverlast, in de volksmond de aso-wet genoemd, in werking getreden. Deze geeft burgemeesters mogelijkheden om meer actie te ondernemen tegen burgers die ernstige overlast veroorzaken dan alleen een waarschuwing geven. Bij voortdurende geluidshinder kan een burgemeester luide muziek verbieden, apparatuur laten innemen of zelfs besluiten tot tijdelijke uithuisplaatsing van een bewoner en bij geen gehoor een boete geven.

Ook kan de politie worden gebeld of in het ergste geval zelfs een gang naar de rechter worden ingezet. Ook hierbij geldt dat u moet kunnen bewijzen dat de buren voor zogeheten onrechtmatige hinder zorgen. Een advocaat kan u hierbij helpen.