Met deze winterdrankjes warm je lekker op

Romige Amsterdamse anijsmelk

Je vindt het niet zo vaak meer in horecagelegenheden, maar Amsterdamse anijsmelk maak je in een handomdraai klaar. Je hebt hiervoor alleen wat anijszaadjes nodig, melk (of een vervanger, op basis van haver bijvoorbeeld), en wat anijssterren om te garneren. Maak de anijszaadjes fijn in een vijzel, voeg deze toe aan de melk in een steelpannetje en warm drie minuten op zonder dat het kookt. Zeef de anijszaadjes eruit en voeg eventueel suiker naar smaak toe. Proost!

Stroperige Spaanse choco

We zakken af naar het zuiden van Europa, Spanje om precies te zijn. De Spaanse chocolademelk is een stuk dikker/stroperiger dan bij ons. Dat komt omdat ze voor hun warme choco niet alleen genoeg extra pure chocolade gebruiken, maar ook maizena. Daarnaast maakt de volle melk je Spaanse warme choco nog romiger. Met de verhouding 200 gr chocolade, een halve liter volle melk en 1 tot 1,5 eetlepel maizena kom je een heel eind in de goede richting. Serveer je Spaanse warme choco met wat traditionele churros!

Grieks shot rakomelo

Door naar een ander land aan de Middellandse Zee: Griekenland. Daar drinken ze erg graag rakomelo. Deze warme drank op basis van raki bevat veel alcohol, je bent bij deze gewaarschuwd! Warm de raki voorzichtig op, zonder dat het aan de kook brengt – het kan namelijk vlam vatten. Haal daarna van het vuur. Voeg wat honing en kaneel toe naar smaak: Ade yamas!

Zoete Turkse thee

We reizen nog iets meer naar het oosten en komen in Turkije terecht, waar ze – zoals je misschien wel kunt raden – gek zijn op zoete thee: Çay op zijn Turks. Je zet Turkse thee met een dubbele waterketel en natuurlijk met echte Turkse zwarte theeblaadjes, geen zakje. De grote ketel vul je met water en breng je aan de kook. De kleine ketel vul je daarna met Turkse thee en wat water. Laat daarna tien minuten doorkoken en schenk uit in een Turks ’getailleerd’ theeglas. Houd de suikerklontjes in de aanslag, want echte Turkse thee hoort mierzoet te zijn.

Glögg Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Pittige Scandinavische glögg

Ook in Scandinavië hebben ze lekkere dranken om mee op te warmen. Glögg is de Scandinavische glühwein, in deze warme rode wijn gaat onder meer citroenrasp, kardemom, kruidnagel, kaneel, gember, rozijnen en port. De truc is om eerst alle kruiden/specerijen in een klein beetje water 1 minuut te laten koken. Daarna voeg je dit toe aan de rode wijn, die je vervolgens opwarmt met de amandelen en rozijnen. Laat het net niet aan de kook komen en voeg dan de port toe. Op 750 ml wijn gebruik je zo’n 225 ml port. Online vind je diverse glögg-recepten die onderling net wat kunnen verschillen.

’Heilzame’ Hot Toddy

Ten slotte vinden we wat westelijker de Hot Toddy! Deze Ierse warme drank is gemaakt met Irish Whiskey – geschreven met ’ey’ –, heet water en honing. Men voegt ook wel kruidnagel, kaneel en citroen toe om het drankje op smaak te brengen. Je moet ongeveer de verhouding 200 ml water (dat van de kook af is) op 35 ml whiskey hebben. Hoeveel specerijen je erbij gooit, is wat ons betreft verder een kwestie van smaak. En ja, de Ieren beweren dat dit drankje geschikt is bij verkoudheden en hoestjes, al kunnen we ons zo voorstellen dat je het niet moet overdrijven met de whiskey...