Culinaire opties met champagne (+ recepten)

Champagne in een cocktail: zelf zou je het vast niet zo snel verzinnen. Dus deed Daryl Lieuw-On dat. Daarmee won hij vorige week ook nog eens de eerste champagnecocktailcompetitie van Rotterdam, gehouden in George Cocktailbar.

De bartender en eigenaar van cocktailbar The Rumah bedacht een cocktail met een Moët & Chandon brut cordial en rum: een opvallende combinatie. „We werken in onze zaak veel met rum, dus dat moest er sowieso in”, aldus Lieuw-On. Het werd de Braziliaanse Yaguara Branca. „Grassig, maar ook rond. Het gaat goed bij citrus dat er ook in zit en natuurlijk bij de champagne die wat droger is.”

Het idee voor zijn cocktail komt voort uit een niet al te leuke situatie: op de dag dat de horeca vanwege corona haar deuren moest sluiten, had Lieuw-On een feestje gepland. De champagne stond al ingeschonken klaar.

Wat ermee te doen nu de bubbel al bijna weg was? In een cocktail, dus, tot cordial, een lichte siroop, ingekookt met citrusfruit, schillen van grapefruit en citroen en een beetje suiker. Aftoppen met wat sodawater en cheers!

Mooi als aperitief of bij de lunch omdat het een licht drankje is, vindt de winnaar. „Champagne is breder inzetbaar dan alleen maar drinken om iets te vieren. Dat maakt het sterke karakter, maar je kunt er zoveel meer mee waardoor je het ook op andere momenten kunt drinken. Eigenlijk is het heel veelzijdig.”

Het mousserende drankje is juist perfect voor in een cocktail. „Veel cocktails worden afgetopt met iets mousserends zoals sodawater. Alle sparkling is te vervangen door een champagne, vanwege haar mooie droge bubbel. „Prosecco of cava geeft een sterkere smaak. Zoals bij alle cocktails geldt dat het om de verhoudingen draait. Als je te veel citrus bij zo’n cocktail gooit, slaat de champagne ook weer dood.”

In de cocktail ermee dus. Of op het bord, want ook dat kan. Dave van den Donker, food & beverage manager bij Hells Kitchen Horeca Groep waar onder meer het Zalmhuis en Nieuw Rotterdams Café onder vallen, heeft in het verleden meerdere gerechten met champagne gemaakt.

Desserts

„Sowieso is de combinatie spijs en champagne een mooie. Maar ook als ingrediënt doet hij het goed. In desserts bijvoorbeeld, een granita, geschilferd sorbetijs. Dat maakt het heel fris en de uitgesproken smaak is heel lekker.”

Vis pocheren in champagne wordt ook vaker gedaan, vooral met platvis zoals tong en tarbot. Het geeft net een touch van champagne zonder overheersend te laten zijn.

„Je wilt het product wel het product laten: je wilt tarbot proeven, niet alleen champagne.”

Ook lekker: als een eierdooiermengsel. Italianen gebruiken daar marsalawijn voor en draperen het over fruit. „Met champagne kun je het mengsel mooi op oesters doen en die gratineren.” Een goede combinatie voor warme oesters. Voor koude oesters geldt het klassieke recept: plain en met een glas goede champagne om te drinken.

Zoals ook voor wijn geldt, geldt ook in de keuken: hoe beter de champagne, des te beter de smaak. Maar: „Bij het zuiver drinken van champagne proef je het verschil in kwaliteit direct, met koken minder. Door het gebruik of er iets als room bij te voegen, neemt de heftigheid van de smaak af, maar de beste kwaliteit geeft toch de beste smaak.”

Champagne in een gerecht benutten tilt het direct naar een hoger niveau, vindt Van den Donker, al is het alleen al qua beleving. „Net als met truffel: het maakt een gerecht chiquer. Logisch, champagne drink je bij een mooi moment of als je wilt uitpakken. Als je het in een gerecht verwerkt, heeft de gast nog steeds diezelfde perceptie.”

Of het nu in de pan of in een cocktail is: beide mannen begrijpen als de echte champagneliefhebber gruwelt van het idee dat er meer gebeurt met de smaak dan hem alleen uit een glas te drinken. Lieuw-On: „Ik snap dat mensen denken dat we de drank totaal verpesten. Maar het laat juist de veelzijdigheid zien. Bovendien was het thema van de competitie vrijheid, dus die heb ik genomen.”

Van den Donker: „Champagne is misschien wel de keizer van de wijnen. De champagneboer heeft enorm veel moeite gedaan om de flessen te draaien en alles perfect te krijgen.”

„Als je de drank in een gerecht gaat verwerken, gaat het mousserende eruit, terwijl hij juist zo z’n best heeft gedaan die bubbel zo perfect mogelijk te krijgen. De maker zal pijn in z’n hart krijgen, maar tegelijkertijd wordt er juist meer mee gedaan.”

Recepten

Cocktail At last

(de winnende cocktail)

• 50ml Moët & Chandon brut cordial

• 20ml Yaguara branca

Toppen met sodawater.

Gepocheerde zalmfilet met champagne sabayon

Ingrediënten voor 4 personen: gepocheerde zalm, 4x (biologische) zalmfilet zonder vel, 150 gr per stuk, 500 ml visbouillon, 1 sjalot, 100 gr bleekselderij, takje verse tijm. 200 ml champagne.

Visbouillon opzetten met gesneden sjalot, bleekselderij, champagne en tijm. Aan de kook brengen en 15 min. laten trekken. Zalm naast elkaar leggen in brede pan en de hete bouillon erop gieten. Zalm 7 min. pocheren.

Eidooiers en de champagne loskloppen in een schaal. Au bain-marie opkloppen tot 80 gr tot een luchtige saus. Op smaak brengen met peper, zout en een paar druppels citroensap.

Zeekraal en venkel in roomboter verwarmen en op het bord plaatsen. Zalm erop, flinke lepel sabayon erop en garneren met een theelepel zalmeitjes. Bestrooien met fijn gesneden bieslook.

Sabayon:

- 15 cl champagne, 4 eidooiers, citroen, zalmeitjes, peper en zout.