Met deze app verstaan we éindelijk wat onze kat zegt

Het begint al s’ochtends vroeg: met een zacht vragende miauw die al gauw verandert in een dwingende bevel-miauw. ’Ik wil iets!’ Althans, dat denk ik dan, maar geen idee wat mijn 4-jarige bengaalse huisgenoot precies bedoelt.

Maar wat ’ie zegt is mij na vier jaar nog altijd totaal onduidelijk. Wat wil je Putih? Eten? Drinken? Aandacht? ’Ja’, lijkt ’ie terug te snauwen ’veel en vaak, vooral dat eerste’. Hij miauwt trouwens nooit tegen zijn zus Lulu, het schijnt dat katten alleen op deze manier met mensen communiceren. Maar goed, dan moet je wel snappen wat ze bedoelen.

Gelukkig is daar nu de Meowtalk app, die de kattenzinnen voor je vertaalt. In het Engels weliswaar. Ontwikkeld door Javier Sanchez, die ook meewerkte aan Alexa, de slimme Amazon assistent.

Putih: Say what? Ⓒ Eigen foto

Je legt de smartphone met geopende app daar waar de kat is en hij vertaalt direct met een duidelijk stemgeluid wat hij zegt, zo blijkt als ik het een paar dagen test. ’Look at me, don’t ignore me, love me! I want to rest, Let me sleep!’, zijn een paar vertaalsels uit de app, terwijl Putih om me heen cirkelt en me vragend aankijkt.

Ik ben er toch echt zeker van dat ’ie bedoelt: ’ik wil eten, meer eten en ik wil nóg meer eten!’. Want al spreekt mijn trouwe huisdier nog steeds geen mensentaal, na al die jaren kan ik wel bedenken wat ’ie bedoelt.

Conclusie: ik blijf toch maar zelf vertalen, vertolken en gissen. Wat wel werkte: Putih stopte met miauwen wanneer ik de telefoon dicht bij hem hield. Zoals hij ook altijd wegloopt als ik een foto van hem wil maken. Is de app toch nog ergens goed voor!