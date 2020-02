Recept van de dag: in bier gestoofde zuurkool

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Van de week kwam ik in een bio-winkel Gageleer tegen, bier met Myrica gale oftewel gagel. Dat is een van de planten die het mengsel gruit vormden. Gruit was de hop van toen. Opwekkend, waarbij hop juist wat slaapverwekkend is. Jazeker, daar komt de naam het beroep Gruyter vandaan. Meteen een paar flesjes meegenomen, vandaar dat ik kan zeggen: heerlijk bij dit gerecht: in bier gestoofde zuurkool.