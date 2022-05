Onnodig of juist belangrijk? Dit vinden onze lezers van duurzaam vakantie vieren

Wie ook maar een beetje met het milieu is begaan, doet zijn best om zo duurzaam mogelijk te leven. Ook op vakantie.

Volgens een recent onderzoek van booking.com onder ruim duizend Nederlanders vindt 60% het belangrijk om duurzaam te reizen. Drie op de tien reizigers doen dat bijvoorbeeld door te gaan voor een accommodatie waar duurzaamheid voorop staat en 24% boekt een vakantie buiten het hoogseizoen om massatoerisme te ontwijken en zo de natuur te sparen. Daarnaast legt 14% lange afstanden liever met de auto dan met het vliegtuig af.

Dat laatste geldt ook voor Janna Fopma. Zij mailt dat ze voorheen wel drie keer per jaar in het vliegtuig stapte, tegenwoordig één keer per jaar. Zij slaapt liever niet in hotels, maar in een huisje of appartement bij iemand thuis. Ook schrijft ze dat ze geen auto heeft. „Als we op vakantie in Nederland of buurlanden gaan, dan reizen we per trein of bus.”

P. Frerejean noemt duurzaamheid op reis ’gezanik’, „Ik ga binnenkort met het vliegtuig naar Valencia, in juni met de camper naar Duitsland en daarna op cruise naar Noorwegen. Genieten zolang het nog kan!”

Kleinschalig

Voorheen gingen wij twee à drie keer per jaar met het vliegtuig op vakantie, nu hooguit eens per jaar. Het liefst naar een niet al te toeristische plek, maar lekker kleinschalig.

Janna Fopma

Over de top

Duurzaamheid op vakantie is voor mij geen belangrijk thema. In het buitenland zijn ze naar mijn mening niet zo over de top bezeten over dit onderwerp als hier. Mijn motto: gewoon lekker genieten.

Cruisevakantie

Wij hebben er bewust voor gekozen om geen kinderen op de wereld te zetten. Hiermee is onze ecologische voetafdruk op de aarde dusdanig verkleind dat we nu zo’n vijf keer per jaar volop van een cruisevakantie kunnen genieten.

Wilfred Lauwen en John de Bot

D. Olivier

Eco-hotels

Hoewel we erg van vliegen houden, gaan we dit jaar binnen Europa mooie treinreizen maken. We proberen ook zoveel mogelijk in eco-vriendelijke hotels te verblijven.

Leo Verkerk

Airco

Op vakantie houden wij zoveel mogelijk rekening met het milieu door kleine aanpassingen: niet elke dag een schone hotelhanddoek gebruiken en als we niet op onze hotelkamer zijn, gaat de airco altijd uit. Alle kleine beetjes helpen.

Francisca Hendriks