Dagrecept: Biefstukreepjes met krieltjes en knoflook

Vroeger was dit goedkoop vlees, nu is het hip en dus duurder. In dit recept van de Amerikaanse schrijfster Christina Cherrier stond eigenlijk bavette, maar op deze manier komt dat mooie vlees niet tot zijn recht; normale biefstuk is prima. Meng de biefstuk-reepjes in een flinke kom met de sojasaus, 1 el olijfolie, zwarte peper en hot sauce.

Laat marineren terwijl je de krieltjes bakt. Verhit hiervoor in een grote koekenpan op middelhoog vuur 1 el olijfolie en 1 el boter. Bak de krieltjes in 9-10 minuten goudbruin en gaar, roer halverwege door en leg apart. Verhit dezelfde pan op middelhoog vuur en voeg de resterende

2 el boter, knoflook, verse kruiden en – als je van pittig houdt - wat chili-vlokken toe. Verdeel de biefstukreepjes in één laag over de pan en bewaar de uitgelekte marinade. Bak ze 1 minuut aan elke kant (of langer, afhankelijk van de gewenste garing). Roer de laatste minuut de marinade erdoor, doe de krieltjes terug in de pan, proef even en breng eventueel op smaak met peper en zout. Garneer met wat groene kruiden.

Nodig voor vier personen:

- 600 g biefstuk (in reepjes)

- 700 g krieltjes (in vier partjes)

- 2 el olijfolie, 3 el boter

- 5 tenen knoflook (of

minder, fijngehakt)

- 1 tl tijm (fijngehakt)

- 1 tl rozemarijn (fijngehakt)

- 1 tl oregano (gehakt)

- zout, versgemalen peper

- 75 ml sojasaus

- 1 el hot sauce, bijv. sriracha