Lekker ’niksen’ blijkt nog razend ingewikkeld

De van oorsprong Poolse journaliste Olga Mecking deed een opmerkelijke ontdekking toen ze Nederlands leerde: met 'niksen' heeft onze taal een heus werkwoord voor 'geen fluit uitvoeren'.

Amsterdam - Precies in deze nu al historische coronaperiode waarin thuiswerken, afstand houden en binnenblijven de sleutelbegrippen zijn, verschijnen in één week tijd twee boeken onder de titel ’niksen’. De ene met de subtitel De Dutch Art of luieren, de ander met het motto Lang leve het lanterfanten.