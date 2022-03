Dagrecept: Entrecotes met citroen en rozemarijn uit de oven

Rukmini Iyer laat in haar boek De makkelijke bakplaat (Becht) zien hoe eenvoudig het is. Verwarm de oven voor tot 180 graden (hete lucht, 200 graden elektrisch). Schep de aardappels, ui, knoflook, 2 el olijfolie, 1 tl zeezout en de rozemarijntakjes op een bakplaat door elkaar. Leg 40 minuten in de oven, verhoog dan naar 200 graden (220 graden elektrisch) en bak nog 20 minuten.

Haal het vlees na 20 minuten baktijd uit de koelkast. Wrijf in met 2 el olijfolie en zwarte peper, laat op kamertemperatuur komen. Meng voor de dressing de gesneden rozemarijn, citroenrasp en -sap, 1 el olijfolie en 1 tl zeezout en leg apart.

Verhit, als de aardappels na 1 uur krokant zijn, een pan met dikke bodem op hoog vuur. Bestrooi de entrecotes met zeezout en bak 45 seconden aan elke kant. Leg ze op de aardappels, en dan nog 2 minuten (rood), 4½ (medium) of 6-8 minuten (doorbakken) in de oven. Leg de entrecotes op een bord, schenk de dressing erover, dek losjes af met aluminiumfolie. Laat even rusten en serveer met de aardappels.

Nodig voor 2 personen:

- 600 g aardappels

(in blokjes van 1 cm)

- 1 rode ui (grove stukken)

- 2 tenen knoflook

(gekneusd)

- 5 el olijfolie, zeezout

- versgemalen zwarte peper

- 2-3 takjes rozemarijn

- 2 entrecotes (elk 225 g

en minstens 2 cm dik)

- 3 takjes rozemarijn (alleen de naalden, fijngesneden)

- rasp/sap van halve citroen