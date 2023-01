Premium Het beste van De Telegraaf

Nu al hooikoorts? Vijf vragen over zacht januariweer en bloeiende hazelaars

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Zo’n vier miljoen Nederlanders hebben last van pollen. ,,Ik durf het wel een volksziekte te noemen”, zegt bioloog Maurice Martens Ⓒ ANP

Haitsjoe! Aan het niezen, snotteren of heb je last van jeukende ogen en neus? Het kan behalve corona of een ander virus ook hooikoorts zijn. Vijf vragen en antwoorden over de opkomst van vroege pollenallergie. „Het seizoen is begonnen”, zegt bioloog Maurice Martens.