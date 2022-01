Waarom de traditionele ’Hollandse’ zuurkool eigenlijk een wereldgerecht is

Lekker in je vel challenge

Voorstelrondje: ’Ik vind de recepten heel smakelijk, maar ik pas ze soms wel wat aan’

Elke week leren we een deelneemster van de VROUW Lekker in je vel-challenge 2022 beter kennen. We trappen af met Barbara Repko (60). Ze doet ieder jaar met de Lekker in je vel-challenge mee, dus ook deze keer met dokter Tamara.