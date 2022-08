Acht interieurtips voor een stijlvolle werk- of studeerplek

1. Sportief en dynamisch

Kies voor sportieve kleuren en veel daglicht voor een frisse en dynamische sfeer op de werk- en studeerplek. Een lage open kast is heel handig omdat je meteen zicht hebt op alle kantoorbenodigdheden. Bovendien heb je zo alle ruimte voor wat gezellige accessoires en plantjes. Kleuraccenten in rood en blauw zoals glanzende horizontale jaloezieën van Luxaflex en een blauwe bureaustoel van Vitra zijn al voldoende in een kleine kamer om een frisse sfeer te creëren.

2. Zwart en grafisch

Ⓒ plankensysteem Pier van Hay

Met plankensysteem Piet van Hay stel je zelf je eigen wandkast samen. Zo integreer je makkelijk een werkplek en zijn er naast planken ook bakken die op een elegante manier een perfecte opbergplek zijn voor speelgoed en kantoorbenodigdheden die je liever niet in het zicht wilt. Door te kiezen voor zwart ontstaat in de kamer een grafisch, modern en stoer element in de ruimte.

3. Blokkenspel

Ⓒ Montana Mini Module en klubb Kalinsky blok

In de nieuwste woontrends zijn blokken heel populair. Je ziet ze in allerlei leuke variaties en dessins terug zoals kleine vierkante tegeltjes die een comeback maken en blokkastjes die je her en der over de wand verspreidt waardoor je een minder kolossaal effect krijgt. Het Montana Mini Module systeem is een functioneel wandmeubel waarmee je in elke ruimte van het huis op een kleurrijke en ordelijke manier kan opbergen.

4. Speels

Ⓒ Lego opbergbox en Lego Book Rack van Room Copenhagen

Maak de kinderkamer speels en vrolijk met accessoires die kleurrijk, grappig en functioneel zijn. Met deze originele Lego-opbergdozen en wandrek haal je een iconisch designstuk in huis dat ook nog eens leuk is om mee te spelen als je eigenlijk helemaal geen zin hebt om te leren.

5. Georganiseerd

Ⓒ bureauorganiser Arrange van Muuto en extra matte muurverf van Paper and Paint Library

Leer je kinderen – en jezelf - aan om elke dag je bureau even op te ruimen met behulp van handige opbergdozen, pennenbakjes en ladekastjes zodat je altijd met overzicht en ruimte aan je bureau de werk- en studiedag kunt beginnen. Dit brengt meteen rust en is het veel makkelijker om geconcentreerd je checklist af te werken. Geef de wand waar je tegenaan kijkt tijdens het werken een naturellen kleur in een extra matte optiek zoals de Pure Flat Emulsion-verf van Paper and Paint Library om de rustgevende sfeer te versterken.

6. Racebaan

Ⓒ plankenrek Palladio van Artifort

We zijn dol op Formule 1 en ‘onze’ Max Verstappen en dat maakt de racebaanvorm van deze Palladio-kast van Artifort zo leuk. Dit systeem is modulair samen te stellen en het zijn de hippe trendkleuren zoals bruin en lichtblauw die van deze open kast een sfeerobject in huis maken.

7. Plantje

Ⓒ Vitra Uten Silo wandrek en plantosaurus van Bitten Design

Planten op de werkplek verbeteren de luchtvochtigheid en zuiveren de lucht. Tegelijkertijd heb je met planten om je heen een betere concentratie. Zoek daarbij eens een opvallend potje zoals deze Plantasaurus Rex om de sfeer op de werkplek luchtig en vrolijk te houden.

8. Blijven lachen

Ⓒ mini-spiegel van klevering en Mood Cup van Bitten Design

Om stress tegen te gaan is gewoon even lachen een goede manier om de druk eraf te halen; dus maak wat vaker een grap tussendoor en vrolijk jezelf op. Simpele accessoires zoals een Smiley minispiegel van & Klevering of een Mood Cup kunnen daarbij helpen.