Whisky-cocktailsaus getest: dit is onze top 5

Wie dipt zijn garnalen of vis nog in de whisky-cocktailsaus? Een saus die we niet heel vaak op tafel aantreffen (vergeleken met knoflooksaus, mayonaise en ketchup) en toch stikt het van de aanbieders. Dat zou betekenen dat deze sauzen wel degelijk worden gekocht!

Cocktailsaus bestaat in principe uit mayonaise, tomatensaus of ketchup, citroensap of azijn, Worcestersaus en tabasco. Het komt deels overeen met duizendeilandendressing, op de whisky na dan. Die toevoeging zou een Belgische vondst zijn.

Natuurlijk is er een groot verschil tussen zelfgemaakte whisky-cocktailsaus en wat er in de (knijp)flessen zit. Zo komen we op het etiket naast bovengenoemde ingrediënten ook ansjovis (een sterke smaakmaker), mosterd en allerlei aroma’s tegen.

Het was trouwens afzien voor de collega’s omdat er geen garnalen waren om in de saus te dippen. Er moest puur worden geproefd! Huismerken 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt) en G’Woon (Vomar/Coop) kwamen niet door de eerste schifting heen. „Beetje een slappe bedoening.” „Niet bijzonder.” „Chemische nasmaak.”

Al vielen de reacties nog mee, want Jumbo moest nog komen... „Muf en ranzig. Is dit wel whisky-cocktailsaus?” „Ik proef vooral mayo en ketchup”, riep een ander. De grootste verrassing tijdens de test was de 4e (!) plaats voor sauzenkoning Calvé die ternauwernood de Kania-cocktailsaus van Aldi (5) voor bleef. Albert Heijn vond men het lekkerst, gevolgd door Remia en Plus.

1

Een en al lof voor de whisky-cocktailsaus van Albert Heijn. „Romig en pittig tegelijk.” „Veel smaak, heerlijk!” „Deze is best kruidig. Waar zijn die garnalen?” €0,95 per 300 ml

2

Op een verdienstelijke tweede plaats vinden we Remia. „Dit is precies wat ik van een goede whisky-cocktailsaus verwacht.” „Ook deze heeft flink wat pit en een prettige nasmaak.” Eén collega miste toch wat diepgang. €1,45 per 250 ml

3

De whisky-cocktailsaus van Plus was „ veel romiger dan de rest en ook wat zoeter”. „Lekker stevig.” €0,85 per 300 ml

4

Op een vierde plek staat Calvé. „Vooral zoet, ik mis de pikante tonen.” „Erg toegankelijk, een lekkere saus voor bij de kibbeling.” €2,49 per 250 ml

5

Met de whisky-cocktailsaus van Kania (Aldi) is de sauzenparade compleet. „Hoewel de saus zelf aan de slappe kant is, heeft hij pit.” „Ik proef duidelijk de whisky.” €0,79 pr 250 ml