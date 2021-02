Recept van de dag: knödels

Er is een complot tegen knödels in Nederland. Ik ben ervan overtuigd. Anders zou zoiets lekkers toch minstens eenmaal in de week op ons menu staan? De Beiers-Oostenrijkse knödel heet in het Nederlands trouwens een knoedel. Misschien dat de impopulariteit daar iets mee te maken heeft. Een knoedel, voor mij klinkt het als een puberjongen die zijn huiswerk niet wil maken. En dan heb je ook nog klösses, dat zijn knöddels maar soms heten ze anders.