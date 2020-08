’Inclusieve’ taal is exclusief

’Goed zo, jongens ’ mag volgens genderneutrale taal-fans niet meer gezegd worden tegen meisjes. Ⓒ FOTO jan van eijndhoven

’Taal draagt bij aan wij-zij denken, elkaar in hokjes indelen, ja zelfs aan racisme.’ Deskundigen duikelen over elkaar heen in hun oproepen geen ’slaaf’, ’blanke’ of ’allochtoon’ meer te zeggen. Taalexpert Wouter van Wingerden heeft er begrip voor, al vindt hij het pleidooi voor ’genderneutrale’ woorden soms te ver gaan.